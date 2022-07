33ème ce lundi au clas­se­ment ATP après avoir acquis son premier titre du Grand Chelem, Maxime Cressy ne se fixe pas de limites sur la suite de sa carrière.

Certaines personnes vont sourire en décou­vrant ses propos mais fina­le­ment avoir une ambi­tion très très élevée peut permettre déjà de progresser et aussi prendre du plaisir.

Une équa­tion que semble adopter derniè­re­ment ce serveur volleyeur d’un autre âge.

« La façon dont j’ai progressé dans les clas­se­ments en seule­ment deux ans me fait réaliser que j’ai ce qu’il faut pour être numéro 1 mondial et je crois qu’a­près avoir remporté ce titre et être dans le top‐30, cette convic­tion ne me quit­tera pas. J’aimerais être une source d’ins­pi­ra­tion pour de nombreux joueurs, en permet­tant au jeu service‐net de rede­venir important »