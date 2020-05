On le sait, le rapport entre un coach et un joueur est essentiel pour parvenir à toujours progresser mais aussi se remettre en cause. Daniil Medvedev semble l’avoir compris. Il n’oublie jamais de rappeler à quel point sa relation avec Gilles Cervara son entraîneur est précieuse, c’est ce qu’il a expliqué chez nos amis d’Ubitennis : « Je m’entraîne avec Gilles depuis plus de trois ans et nous avons une très bonne relation. En plus d’être mon entraîneur, je peux dire sans hésiter qu’il est aussi mon ami. Nous passons tous les deux beaucoup de temps ensemble et c’est très normal que quelques fois il y ait des petits conflits. Heureusement, nous les résolvons toujours rapidement. Je me souviens que le début de notre collaboration avait été compliquée. Il parlait français et je ne connaissais vraiment rien à cette langue. Au fil des années, j’ai appris cette merveilleuse langue et maintenant je comprends tout. Je peux même dire que la France est comme mon deuxième pays, puisque je suis installé à Cannes depuis un bout de temps maintenant »