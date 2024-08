Daniil Medvedev n’est pas vrai­ment un habitué du double, mais ces derniers mois, il est plus fréquent de voir le Russe jouer des tour­nois en double.

Cela a notam­ment été le cas aux Jeux Olympiques où il a joué en double et en double mixte. Il a réitéré à Montréal en jouant avec son compa­triote Roman Safiullin, et les deux hommes ont même réussi à atteindre les quarts de finale.

Medvedev a expliqué dans une vidéo publiée sur le site de l’ATP que jouer en double était un excellent exer­cice pour s’amé­liorer en simple.

« Jouer en double me permet d’amé­liorer ma balle en simple. Je voulais vrai­ment faire de bons résul­tats aux Jeux Olympiques, mais ça n’a pas marché, même si j’ai trouvé qu’entre le début et la fin de mes matches, mon niveau était déjà bien meilleur. Le double est bien plus rapide, ce qui permet d’amé­liorer les réac­tions. Pour le jeu au filet aussi, et le fait de savoir comment attirer son adver­saire à tel endroit ou tel autre endroit du court, et pour ne pas être en panique quand l’ad­ver­saire monte au filet ou quand il a des balles ‘faciles’. En double, il faut toujours être prêt à toutes les éven­tua­lités, et il faudrait faire pareil en simple. »