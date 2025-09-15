La rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et le Danemark a été plutôt animée. Si les Espagnols ont fini par l’emporter 3 points à 2, ils étaient en bien mauvaise posture à l’issue de la deuxième journée (1−2).
Tout a basculé lors du quatrième match entre Pedro Martinez et Holger Rune où le premier a créé la surprise en s’imposant en trois manches. Et alors que le Danois a fait parler de lui en refusant de serrer la main de l’arbitre de chaise, il s’est également pris le bec avec le public et même le capitaine de la Roja, David Ferrer, qui a fait part de son agacement auprès du superviseur pendant la rencontre avec des mots assez forts.
« Écoutez‐moi. Au premier set, il a insulté les fans, puis il a jeté deux balles, et vous n’avez même pas donné de pénalité. Et maintenant ce type vient me voir pour me dire quelque chose. Ne pensez même pas à me dire quoi que ce soit ! Je vous parle en espagnol parce que vous me comprenez parfaitement. Quand il a envoyé cette balle, il aurait dû recevoir une pénalité, et il a dit ‘Fuck you’ au public. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 15:45