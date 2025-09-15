La rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et le Danemark a été plutôt animée. Si les Espagnols ont fini par l’emporter 3 points à 2, ils étaient en bien mauvaise posture à l’issue de la deuxième journée (1−2).

Tout a basculé lors du quatrième match entre Pedro Martinez et Holger Rune où le premier a créé la surprise en s’im­po­sant en trois manches. Et alors que le Danois a fait parler de lui en refu­sant de serrer la main de l’ar­bitre de chaise, il s’est égale­ment pris le bec avec le public et même le capi­taine de la Roja, David Ferrer, qui a fait part de son agace­ment auprès du super­vi­seur pendant la rencontre avec des mots assez forts.

« Écoutez‐moi. Au premier set, il a insulté les fans, puis il a jeté deux balles, et vous n’avez même pas donné de péna­lité. Et main­te­nant ce type vient me voir pour me dire quelque chose. Ne pensez même pas à me dire quoi que ce soit ! Je vous parle en espa­gnol parce que vous me comprenez parfai­te­ment. Quand il a envoyé cette balle, il aurait dû rece­voir une péna­lité, et il a dit ‘Fuck you’ au public. »