Sélectionné par son capi­taine, David Ferrer, pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne qui auront lieu du 19 au 24 novembre à Malaga, Rafael Nadal semble parti­cu­liè­re­ment motivé.

Une moti­va­tion qui ne sera cepen­dant peut‐être pas suffi­sante pour l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui n’a plus joué depuis sa défaite au deuxième tour des Jeux Olympiques face à Novak Djokovic le 29 juillet dernier. Pire, son dernier match en indoor, condi­tions dans lesquelles il va évoluer en Coupe Davis, remonte au Masters de Turin en novembre 2022.

Un manque de rythme flagrant qui pose forcé­ment des ques­tions. David Ferrer s’est donc récem­ment exprimé sur la chaîne Youtube Sala de Jugadores à ce sujet.

« Je n’ai aucun doute que s’il va bien et que je le vois s’en­traîner correc­te­ment, il jouera en simple. Lorsque le tirage au sort a été effectué, je lui ai envoyé un message pour lui dire de se préparer à jouer contre Botic Van de Zandschulp (l’Espagne affronte les Pays‐Bas en quarts de finale, ndlr). Sa réponse a été claire : ‘Je serai prêt’. Je sais qu’il va disputer l’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam ce mois‐ci et j’ai­me­rais qu’il parti­cipe à un autre tournoi avant de rejoindre avec l’équipe. J’en discu­terai avec lui dans les semaines à venir. »