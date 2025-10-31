Holger Rune est déjà en manque de tennis.
Moins de deux semaines après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, le Danois s’est filmé ce vendredi en train de « s’entraîner » avec sa jambe immobilisée sur le court.
Holger Rune via IG :— PrinceHolger (@PrinceHolger_) October 30, 2025
“Keeping the rehab fun 😅🫶🏼”
Holger always finds a way to play tennis. Sitting on a chair, his leg stretched out, and let’s go 😂❤️
📹: @holgerrune2003 pic.twitter.com/YIXYQ5d3xY
Des images qui rappellent forcément celles de Tomas Muster, entré dans la légende et la mémoire collective en 1989 après s’être fait renverser par une voiture au tournoi de Miami (voir ci‐dessous).
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 16:16