Holger Rune est déjà en manque de tennis.

Moins de deux semaines après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, le Danois s’est filmé ce vendredi en train de « s’en­traîner » avec sa jambe immo­bi­lisée sur le court.

Holger Rune via IG :



“Keeping the rehab fun 😅🫶🏼”



Holger always finds a way to play tennis. Sitting on a chair, his leg stret­ched out, and let’s go 😂❤️



📹: @holgerrune2003 pic.twitter.com/YIXYQ5d3xY — PrinceHolger (@PrinceHolger_) October 30, 2025

Des images qui rappellent forcé­ment celles de Tomas Muster, entré dans la légende et la mémoire collec­tive en 1989 après s’être fait renverser par une voiture au tournoi de Miami (voir ci‐dessous).