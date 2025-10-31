AccueilVidéosDeux semaines après une rupture totale du tendon d'Achille, Holger Rune déjà...
Deux semaines après une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune déjà de retour sur les courts

Holger Rune est déjà en manque de tennis.

Moins de deux semaines après avoir été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, le Danois s’est filmé ce vendredi en train de « s’en­traîner » avec sa jambe immo­bi­lisée sur le court. 

Des images qui rappellent forcé­ment celles de Tomas Muster, entré dans la légende et la mémoire collec­tive en 1989 après s’être fait renverser par une voiture au tournoi de Miami (voir ci‐dessous).

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 16:16

