Lors d’une inter­view accordée au Today Show en Australie où il s’est incliné contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic s’est livré sur les diffi­cultés éprou­vées lorsqu’il est loin de ses enfants, Tara et Stefan, et de sa femme Jelena, mais aussi sur les consé­quences de son enfance diffi­cile dans une Serbie en guerre.

« Si la force de surmonter l’ad­ver­sité est liée à ce que j’ai vécu enfant ? C’est possible. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a certai­ne­ment un lien avec mon éduca­tion. J’avais 12 ans lorsque nous avons subi des bombar­de­ments pendant deux mois et demi, jour et nuit. Parfois, cela me revient à l’es­prit. Quand j’en­tends des feux d’ar­ti­fice, cela me rappelle l’ex­plo­sion des bombes et des grenades. Ce n’est pas très agréable, j’ai encore un petit trau­ma­tisme. Je pense que le courage, la rési­lience, l’es­prit de ne jamais aban­donner sont liés à ces moments et je pense que cela remonte parfois à la surface », a avoué l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.