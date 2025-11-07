AccueilATPDraper met tout le monde en garde : « Je peux encore...
Draper met tout le monde en garde : « Je peux encore beau­coup progresser, tant physi­que­ment que menta­le­ment. Je peux être plus agressif »

Jack Draper va terminer l’année dans le top 10, et cela avec seule­ment 11 tour­nois disputés pendant l’année 2025, ce qui repré­sente une sacré performance.

Le Britannique, qui a tout récem­ment protester contre ses collègues du circuit, a manqué de nombreux grands rendez‐vous, mais tient à rappeler à tous ses adver­saires qu’en 2026, il sera encore plus fort.

« Je peux encore beau­coup progresser, tant physi­que­ment que menta­le­ment, au tennis. Je peux être plus agressif ; je sais que j’ai déjà un jeu très complet en termes de défense et de volonté de gagner, mais main­te­nant, je pense qu’il s’agit d’ex­ploiter au mieux mes ressources pour pouvoir riva­liser, surtout avec ces deux joueurs (Jannik Sinner et Carlos Alcaraz) qui sont au sommet du tennis mondial. J’avais besoin de repos. Mais main­te­nant, je me sens super bien et je me prépare à faire de 2026 une année exceptionnelle. »

