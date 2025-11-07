Jack Draper va terminer l’année dans le top 10, et cela avec seulement 11 tournois disputés pendant l’année 2025, ce qui représente une sacré performance.
Le Britannique, qui a tout récemment protester contre ses collègues du circuit, a manqué de nombreux grands rendez‐vous, mais tient à rappeler à tous ses adversaires qu’en 2026, il sera encore plus fort.
« Je peux encore beaucoup progresser, tant physiquement que mentalement, au tennis. Je peux être plus agressif ; je sais que j’ai déjà un jeu très complet en termes de défense et de volonté de gagner, mais maintenant, je pense qu’il s’agit d’exploiter au mieux mes ressources pour pouvoir rivaliser, surtout avec ces deux joueurs (Jannik Sinner et Carlos Alcaraz) qui sont au sommet du tennis mondial. J’avais besoin de repos. Mais maintenant, je me sens super bien et je me prépare à faire de 2026 une année exceptionnelle. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 15:16