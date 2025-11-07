Faisant partie des joueurs les plus virulents à s’exprimer contre le rythme du calendrier ATP, Jack Draper, lors d’un récent passage sur The Tennis Podcast, a demandé à certains de ses collègues d’agir au lieu de se plaindre en permanence.
Une déclaration qui va clairement dans le sens de celle de Novak Djokovic à ce sujet.
« Vous entendrez les gens dire que nous sommes dans une position privilégiée, et je comprends tout à fait cela. Nous gagnons beaucoup d’argent, nous sommes dans une très bonne situation, nous pratiquons un métier que nous aimons, mais ce sport peut‐il être amélioré ? Oui, c’est possible. Je pense qu’il appartient désormais aux joueurs d’arrêter d’en parler tout le temps et de passer à l’action, de se manifester, d’en parler, d’en discuter avec le directeur de l’ATP et les organisations et de trouver réellement des solutions. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 12:12