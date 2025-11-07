Faisant partie des joueurs les plus viru­lents à s’ex­primer contre le rythme du calen­drier ATP, Jack Draper, lors d’un récent passage sur The Tennis Podcast, a demandé à certains de ses collègues d’agir au lieu de se plaindre en permanence.

Une décla­ra­tion qui va clai­re­ment dans le sens de celle de Novak Djokovic à ce sujet.

« Vous enten­drez les gens dire que nous sommes dans une posi­tion privi­lé­giée, et je comprends tout à fait cela. Nous gagnons beau­coup d’argent, nous sommes dans une très bonne situa­tion, nous prati­quons un métier que nous aimons, mais ce sport peut‐il être amélioré ? Oui, c’est possible. Je pense qu’il appar­tient désor­mais aux joueurs d’ar­rêter d’en parler tout le temps et de passer à l’ac­tion, de se mani­fester, d’en parler, d’en discuter avec le direc­teur de l’ATP et les orga­ni­sa­tions et de trouver réel­le­ment des solutions. »