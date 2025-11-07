AccueilATPLe gros coup de gueule de Jack Draper contre ses collègues du...
ATP

Le gros coup de gueule de Jack Draper contre ses collègues du circuit : « Les joueurs doivent désor­mais arrêter d’en parler tout le temps et passer à l’action »

Thomas S
Par Thomas S

-

44

Faisant partie des joueurs les plus viru­lents à s’ex­primer contre le rythme du calen­drier ATP, Jack Draper, lors d’un récent passage sur The Tennis Podcast, a demandé à certains de ses collègues d’agir au lieu de se plaindre en permanence. 

Une décla­ra­tion qui va clai­re­ment dans le sens de celle de Novak Djokovic à ce sujet.

« Vous enten­drez les gens dire que nous sommes dans une posi­tion privi­lé­giée, et je comprends tout à fait cela. Nous gagnons beau­coup d’argent, nous sommes dans une très bonne situa­tion, nous prati­quons un métier que nous aimons, mais ce sport peut‐il être amélioré ? Oui, c’est possible. Je pense qu’il appar­tient désor­mais aux joueurs d’ar­rêter d’en parler tout le temps et de passer à l’ac­tion, de se mani­fester, d’en parler, d’en discuter avec le direc­teur de l’ATP et les orga­ni­sa­tions et de trouver réel­le­ment des solutions. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 12:12

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.