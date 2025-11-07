AccueilATPRafael Nadal, à propos de Federer et Djokovic : "Roger était un...
Rafael Nadal, à propos de Federer et Djokovic : « Roger était un joueur un peu plus magique du point de vue du talent pur et de l’ins­pi­ra­tion, tandis que Novak est quel­qu’un d’un peu plus travailleur avec une éthique de travail et un mental de gagnant diffi­ciles à surpasser »

Présent ce jeudi à Miami pour l’America Business Forum, un forum qui réunit des diri­geants poli­tiques, des chefs d’en­tre­prise et des spor­tifs, Rafael Nadal, qui a d’ailleurs été honoré en rece­vant les clés de la ville flori­dienne à cette occa­sion, n’a pas manqué d’évo­quer les deux plus grands rivaux de sa carrière. 

« Ce sont deux person­na­lités diffé­rentes, mais qui, au final, partagent une grande passion et un grand amour pour le sport. Ce sont des rivaux d’en­ver­gure majeure qui m’ont poussé dans mes retran­che­ments pendant toutes ces années. Federer était un joueur un peu plus magique du point de vue du talent pur et de l’ins­pi­ra­tion, tandis que Djokovic est quel­qu’un d’un peu plus travailleur avec une éthique de travail et un mental de gagnant diffi­ciles à surpasser. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 12:39

