Présent ce jeudi à Miami pour l’America Business Forum, un forum qui réunit des dirigeants politiques, des chefs d’entreprise et des sportifs, Rafael Nadal, qui a d’ailleurs été honoré en recevant les clés de la ville floridienne à cette occasion, n’a pas manqué d’évoquer les deux plus grands rivaux de sa carrière.
« Ce sont deux personnalités différentes, mais qui, au final, partagent une grande passion et un grand amour pour le sport. Ce sont des rivaux d’envergure majeure qui m’ont poussé dans mes retranchements pendant toutes ces années. Federer était un joueur un peu plus magique du point de vue du talent pur et de l’inspiration, tandis que Djokovic est quelqu’un d’un peu plus travailleur avec une éthique de travail et un mental de gagnant difficiles à surpasser. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 12:39