Emilio Sanchez pense qu’une révo­lu­tion doit se mettre en place concer­nant l’or­ga­ni­sa­tion des tour­nois qu’il soit féminin ou masculin. Pour l’Espagnol, le mode de fonc­tion­ne­ment d’au­jourd’hui va arriver à un point de non retour comme il l’a dit à nos confrères de Marca.

« Le format actuel a été créé dans les années 90. J’étais membre du Conseil de l’ATP. Il y a trois direc­teurs de tournoi, trois joueurs et le président. Depuis, la crois­sance des tour­nois a été expo­nen­tielle, bien supé­rieure à celle des joueurs. Et c’est la même chose qui se produit chez les femmes. Des moments de sables mouvants arrivent. Je pense que d’ici un an et demi ou deux, il faudra cher­cher des solu­tions pour les prochaines. Le modèle des années 90 a fonc­tionné, mais il faut s’adapter. Il faudrait que cela se fasse comme dans la plupart des sports profes­sion­nels nord‐américains et que les joueurs soient complè­te­ment séparés des tour­nois. Que le circuit soit une entre­prise commune, mais chacun dans son rôle. Il ne se peut pas que ceux qui gèrent les tour­nois gèrent aussi les inté­rêts des joueurs, car il s’agit d’un conflit d’intérêts. S’ils gagnent plus grâce aux tour­nois qu’avec les joueurs…