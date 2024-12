Nos confrères de Punto De Break propose une belle inter­view de Juan Carlos Ferrero alors qu’il est en plein prépa­ra­tion avec son poulain. Juan Carlos évoque notam­ment les points qu’il faut pouvoir améliorer.

« Nous recher­chons une évolu­tion continue. Qu’est‐ce que cela signifie ? Nous recher­chons un joueur qui soit un « 10 » dans prati­que­ment tout. Carlos a des chiffres très élevés dans certaines choses et des chiffres plus faibles dans d’autres. Vous devez améliorer vos compé­tences et améliorer vos défauts. Évidemment, les hauts et les bas qu’il subit sur le terrain sont l’un de ses défauts, mais cela est souvent lié à votre fraî­cheur ou à votre moti­va­tion, c’est pour­quoi nous voulons nous assurer qu’il arrive motivé à chaque tournoi, qu’il joue son meilleur tennis chaque semaine »