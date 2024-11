Dans une longue lettre publié sur le site de Marca, l’an­cien joueur Emilio Sanchez revient sur toute la carrière de Nadal. Il insiste aussi sur le moment où un certain Novak Djokovic est venu dans la « danse » aux côtés de Roger Federer notamment.

Pour Emilio cela a été un tour­nant, car Djokovic a installé une tactique que personne n’avait osé entre­prendre face à Rafa.

« Un autre invité est apparu dans la bataille, Novak Djokovic. Au début, Rafa et son mental l’ont brisé dans l’ad­ver­sité, mais le Serbe clas­sait ses défauts et ses faiblesses et deve­nait très dange­reux, trou­vant fina­le­ment la faille où faire mal à Rafa. Il a commencé à atta­quer son coup droit, ce que personne n’avait osé faire aupa­ra­vant, et cela a fonc­tionné à la perfec­tion, à tel point que Federer, Murray et Wawrinka ont commencé à faire de même »