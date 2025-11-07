Jannik Sinner a fait le choix de ne pas participer à la Coupe Davis en 2025, ce qui a beaucoup déçu dans son pays, mais l’Italien continue d’exprimer son amour pour son pays à travers ses prises de parole. Cependant certaines personnes restent difficile à convaincre, et le N°1 mondial doit toujours faire face à des critiques.
Récemment, Barbara Tibaldi, secrétaire nationale d’un syndicat Italien, a épinglé son jeune compatriote par rapport au fait qu’il n’ait pas sa résidence principale en Italie.
« Le péché est le produit d’une culture qui s’est construite dans ce pays grâce à l’irresponsabilité de nombreuses familles et de nombreux entrepreneurs. Être fier d’être Italien, c’est contribuer au bien de son pays. Et c’est être fier de payer ses impôts en Italie. », a‑t‐elle déclaré dans l’émission Realpolitik.
« Se #Sinner è orgoglioso di essere italiano dovrebbe partecipare al bene del suo paese e pagare le tasse in Italia«— Realpolitiktv (@RealPolitikR4) November 5, 2025
Barbara Tibaldi a #Realpolitik pic.twitter.com/0ldo43cDkG
Malgré tout, il semble évident que les exploits sportifs de Jannik Sinner rapportent bien plus à l’Italie que ce que le pays aurait pu imaginer.
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 19:43