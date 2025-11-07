AccueilATP« Être fier d'être Italien, c'est contribuer au bien de son pays....
« Être fier d’être Italien, c’est contri­buer au bien de son pays. Et c’est être fier de payer ses impôts en Italie. », lance Barbara Tibaldi, syndi­ca­liste Italienne, à Sinner

Jannik Sinner a fait le choix de ne pas parti­ciper à la Coupe Davis en 2025, ce qui a beau­coup déçu dans son pays, mais l’Italien continue d’ex­primer son amour pour son pays à travers ses prises de parole. Cependant certaines personnes restent diffi­cile à convaincre, et le N°1 mondial doit toujours faire face à des critiques.

Récemment, Barbara Tibaldi, secré­taire natio­nale d’un syndicat Italien, a épinglé son jeune compa­triote par rapport au fait qu’il n’ait pas sa rési­dence prin­ci­pale en Italie.

« Le péché est le produit d’une culture qui s’est construite dans ce pays grâce à l’ir­res­pon­sa­bi­lité de nombreuses familles et de nombreux entre­pre­neurs. Être fier d’être Italien, c’est contri­buer au bien de son pays. Et c’est être fier de payer ses impôts en Italie. », a‑t‐elle déclaré dans l’émis­sion Realpolitik.

Malgré tout, il semble évident que les exploits spor­tifs de Jannik Sinner rapportent bien plus à l’Italie que ce que le pays aurait pu imaginer.

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 19:43

