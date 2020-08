La division est profonde puis quelques jours dans le monde du tennis. Certains ont rejoint Novak Djokovic et Vasek Pospisil au sein de leur nouvelle association. D’autres restent fidèles à l’ATP.

Le numéro 1 britannique, Daniel Evans, accuse le groupe de Novak d’intimider les autres.

« Pour ce que ça vaut, je pense que l’ATP fait un excellent travail pour nous et je ne signerai pas la feuille de papier qu’ils (la nouvelle Association des Joueurs) veulent. Je pense que c’est très précipité. Il est très difficile de prendre une décision comme celle-là en discutant en groupe et en envoyant quelques courriels. Je pense que c’est difficile. J’ai eu une conversation hier avec quelqu’un dans les vestiaires, puis j’ai joué l’avocat du diable du côté de l’ATP et cela n’a pas été très bien pris. S’ils n’aiment pas votre vote, ils ne vous aiment pas », a-t-il affirmé.