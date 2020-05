Lors de son interview accordée au média brésilien Globo, Roger Federer a évoqué le huis clos mais il en a aussi profité pour donner des nouvelles de sa rééducation et de son déconfinement : « Depuis que j’ai été opéré en 2016, je n’ai jamais été chez moi pendant cinq semaines de suite. Ce fut donc un grand moment pour toute la famille, nous avons la chance d’être en bonne santé et que nos amis se portent bien également. La vérité est que je ne m’entraîne pas en ce moment parce que, pour être honnête, je ne vois pas de raison de le faire en ce moment. Physiquement tout va bien et je sais que cela prendra beaucoup de temps avant que nous puissions retrouver la compétition. Donc, le plus important pour moi est encore de profiter de ce repos. Quand tout sera plus clair, que l’on aura une date de reprise alors ce sera le bon moment pour établir un programme avec des objectifs précis. Je sais déjà que la motivation sera là, qu’avec mon staff on fera tout pour être prêt. »