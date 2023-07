Dans une inter­view donnée au site Relevo, Feliciano est revenu sur le débat autour du GOAT.

« On parle beau­coup de qui est le meilleur de l’his­toire. L’un des débats est au sujet des titres, l’autre est celui de ceux qui se demandent qui est le meilleur en se basant sur les émotions que cela a pu leur procurer, sur ce qu’ils ont vécu en regar­dant leurs matchs à la télé­vi­sion, sur ce qu’ils ont pu inspirer aux géné­ra­tions futures. Ce que Federer et Nadal ont fait pour le tennis semble diffi­cile à battre. C’est quelque chose qui sort de l’or­di­naire. Elle a sûre­ment été la riva­lité la plus incroyable, la plus durable, celle qui a su inspirer le plus grand nombre de personnes dans le monde. C’est une chose. Une autre chose, ce sont les chiffres, les tour­nois gagnés, les semaines en tant que numéro un mondial. C’est déjà un autre débat diffé­rent. L’affection et l’amour que les gens du monde entier ont pour Rafa et Federer sont sans égal »