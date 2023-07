Feliciano Lopez a abordé plusieurs sujets impor­tants liés au Big 3 lors de son inter­view accordée à Relevo. En plus de s’être exprimé sur le débat du GOAT et sur la répu­ta­tion de Novak Djokovic, le tout jeune retraité des courts a évoqué l’ul­time retour de Rafael Nadal, prévu pour fin 2023 ou début 2024.

« Il se porte bien et son réta­blis­se­ment se passe bien. Connaissant Rafa et obser­vant sa carrière, il m’est diffi­cile de le voir entrer sur un court de tennis sans se sentir compé­titif. Si tout va bien, en 2024, nous le verrons bien jouer. À quel niveau ? C’est diffi­cile à dire. Cela fait long­temps et après la bles­sure à Wimbledon 2022, il a très peu joué. Mais il a le reste de l’année pour récupérer. »