Juan Carlos Ferrero, actuel­le­ment entraî­neur de Carlos Alcaraz, a donné son avis sur l’avenir du tennis pour la Gazzetta. Il évoque notam­ment l’après Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se rappro­chant indé­nia­ble­ment de la fin. Pour l’Espagnol, aucun autre trio ne domi­nera autant le tennis. Et pour­tant, pour lui, les joueurs d’au­jourd’hui ont un petit quelque chose en plus.

« Il n’y aura pas de nouveau Big3, même si je pense que les joueurs de tennis d’au­jourd’hui sont plus complets tech­ni­que­ment qu’a­vant. C’est dur d’avoir trois joueurs qui gagnent tout aussi long­temps, je ne pense pas qu’on le reverra. On verra des joueurs de tennis au top pendant des années, comme Medvedev, Zverev ou Tsitsipas, mais aussi des plus jeunes comme Sinner ou Korda. Espérons que Carlos puisse égale­ment atteindre ce niveau », a déclaré Ferrero.