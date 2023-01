Particulièrement fier de la victoire des siens sur cette première édition de la United Cup, Frances Tiafoe, de passage en confé­rence presse après le sacre des USA, a évoqué plusieurs sujets dont sa person­na­lité atypique.

Frances a d’ailleurs fait parler de lui au cours du duel entre Fritz et Berrettini en mettant un énorme vent à l’Italien après un magni­fique point remporté par ce dernier.

« Je joue le meilleur tennis de ma vie et je m’amuse sur le court, j’en profite vrai­ment. Voir mes coéqui­piers jouer m’ins­pire vrai­ment. Ce sont tous de vrais profes­sion­nels, de grands joueurs qui font des choses au plus haut niveau. J’apprends de chacun d’entre eux. Évidemment, je sais que j’ai une person­na­lité diffé­rente des autres, mais j’es­saie de changer en vieillis­sant tout en restant moi‐même en même temps. C’est fou de voir Fritz ne pas perdre un seul tie‐break ces deux derniers jours ou Pegula donner une leçon absolue à la numéro une mondiale. Je suis juste heureux d’en finir et d’être cham­pion. Cela fait toujours du bien de boire du cham­pagne le dimanche. »