Longuement inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis sur diffé­rents sujets liés au circuit et à la progres­sion de son joueur, Félix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang s’est livré au jeu des prédic­tions pour la saison 2023 concer­nant les vain­queurs en Grand Chelem. Et certaines de ses réponses sont plutôt intéressantes…

« À part Félix, qui est main­te­nant en mesure de se présenter pour gagner, je pense que Rafael Nadal, même si beau­coup disent qu’il pour­rait prendre sa retraite, a remporté deux Grands Chelems l’année dernière et a terminé la saison comme numéro 2 mondial. À mon avis, Rafa reste malgré tout le favori pour Roland‐Garros. Pour l’Open d’Australie, il y a évidem­ment Djokovic. Nous nous sommes entraînés ensemble à Adélaïde et Novak est prêt à relever le défi. Et n’ou­blions pas Medvedev. Pour les tour­nois sur dur, Djokovic et Medvedev sont les deux favoris pour moi, donc pour l’US Open et l’Australian Open je dirais que je parie­rais sur eux. Et enfin, à Wimbledon, le discours est à mon avis plus ouvert. Felix a déjà atteint les quarts de finale là‐bas, il a un excellent service et a toutes les armes pour bien faire. Donc ma prédic­tion est que Felix va gagner à Church Road. »