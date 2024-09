La victoire d’Arthur Fils face à Taylor Fritz au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi (6−4, 3–6, 6–3) confirme bien que pour parvenir à ne pas prendre de risque il faut savoir gérer son calen­drier, d’au­tant plus lors­qu’il faut traverser la planète.

Au final, si l’on fait les comptes, on peut constater que les parti­ci­pants à la Laver Cup ont vrai­ment manqué de gaz et d’envie. Pour l’ins­tant, sur cinq joueurs alignés à Pékin ou au Japon, ils sont quatre à s’être incliné dès le premier tour : Fritz, Tiafoe, Tabilo et Tsitsipas.

📊 Laver Cup, la semaine d’après :



🔴 Team World

▪️ Fritz : 1er tour ❌

▪️ Tiafoe : 1er tour ❌

▪️ Tabilo : 1er tour ❌

▪️ Shelton : ✅

▪️ Cerundolo : 🔜



🔵 Team Europe

▪️ Zverev : forfait ❌

▪️ Dimitrov : forfait ❌

▪️ Tsitsipas : 1er tour ❌

▪️ Alcaraz : 🔜

▪️ Medvedev : 🔜… — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 26, 2024

Maintenant, il nous reste à savoir ce que fera Alcaraz, Medvedev, Ruud ou encore Cerundolo mais il est évident que jouer à Berlin trois ou quatre jours seule­ment avant de s’en­voler pour l’Asie et son déca­lage horaire n’est pas l’idéal.