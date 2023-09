S’exprimant sur les raisons de la supé­rio­rité du Big 4 par rapport aux joueurs fran­çais dont il fait partie aux côtés de Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon, Gaël Monfils, lors d’une discus­sion avec Patrick Mouratoglou et Benoît Paire, a tenu à insister sur le fait que les Federer, Nadal, Djokovic et Murray étaient déjà supé­rieurs à eux dès le plus jeune âge.

« Il y a truc que les gens ne savent pas, c’est que jeunes, ces gars‐là étaient déjà plus forts. Et ça, les gens ils oublient. Quand j’ai joué Nadal à 12 ans, il était déjà incroyable. La première fois que j’ai joué Novak c’était en finale de La Baule et j’avais perdu 7–5 au troi­sième set. Il avait un an de moins et il jouait déjà de façon incroyable. Les oublient que quand même, on est arrivé là mais on a toujours été tous plus forts qu’une grand majo­rité et eux ont toujours été plus forts que nous également. »