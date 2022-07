Gaudenzi, patron de l’ATP : « Il y a trois semaines entre Roland‐Garros et Wimbledon, le gazon est la seule surface sur laquelle aucun Masters 1000 n’est joué… »

Après avoir dévoilé sa stra­tégie pour les prochaines années, Andrea Gaudenzi, inter­rogé par Tennis Magazin, a une nouvelle fois émis l’idée de créer un Masters 1000 sur gazon au mois de juin.

« Il y a trois semaines entre Roland‐Garros et Wimbledon. Le gazon est la seule surface sur laquelle aucun Masters 1000 n’est joué, ce qui signifie qu’entre Rome et le Canada, nous n’avons pas de contenu premium pour les fans. Un Masters 1000 sur gazon aurait donc du sens, surtout dans un marché aussi impor­tant que celui des Allemands, numéro un du tennis dans les années 1990. Les Allemands aiment le tennis et son histoire, tout comme au Royaume‐Uni, ils ont une chance égale d’avoir un Masters sur gazon. Notre objectif est d’avoir dix Masters 1000 à l’avenir », a expliqué le président de l’ATP.