Physiothérapeute de Jannik Sinner au moment de l’affaire du contrôle antidopage positif au clostébol du joueur italien, Giacomo Naldi, qui a par la suite été remercié, s’est récemment exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.
Et à l’écouter, il n’y a aucune animosité ou rancoeur entre les deux parties.
« Je n’ai jamais voulu commenter ce qui s’est passé avec l’équipe Sinner et je continuerai à ne pas le faire. Même si c’est une affaire qui m’a fait mal, humainement et professionnellement. Tout le monde sait maintenant comment les choses se sont déroulées, et ceux qui ne le savent pas peuvent aller lire le verdict. Avec Jannik, même pendant la procédure, nous avons toujours eu de bonnes relations. J’ai toujours agi correctement, je n’ai jamais cherché la visibilité. Parfois, on m’a attribué des propos sortis de leur contexte qui ont déclenché de la haine sur les réseaux sociaux et des polémiques à mon encontre. Contrairement à d’autres, je n’ai jamais rien dit sur l’incident, je pense que ma droiture a été évidente et appréciée. Avec Sinner, nous nous sommes vus à New York et nous avons discuté, c’était cordial, nous nous sommes confiés des choses personnelles. Au‐delà de tout, il reste une relation humaine après une affaire qui nous a impliqués : ce n’était qu’une série de coïncidences malheureuses, et nous en sommes conscients. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 15:39