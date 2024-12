Si Matteo Berrettini n’a pas réalisé une saison 2024 complète en raison des bles­sures et qu’il a souvent dû choisir des tour­nois plus petits pour retrouver le rythme, son ratio de victoires‐défaites est assez impres­sion­nant (32−17) tout comme son palmarès (quatre finales pour trois titres).

Et si l’on ajoute à cela ses deux victoires déter­mi­nantes en demi‐finale et finale de Coupe Davis face à Kokkinakis et Van De Zandschulp pour permettre à l’Italie de mener 1–0 à chaque fois, il y a de quoi être bluffé par la rési­lience de l’ac­tuel 34e mondial.

Matteo Berrettini had the 5th‐highest win percen­tage on tour in 2024.



32–12 (73%).



Definitely crushed some softer fields and only played one top‐10 opponent (a very valiant effort against Sinner at Wimbledon), but I still think it speaks volumes.