Modeste 428e mondial à 29 ans (268e à son meilleur), Carlos Gomez-Herrera a accordé un entretien à puntodebreak sur la situation des joueurs de son niveau par rapport aux récents propos de Dominic Thiem qui était contre le fonds de soutien. « Je ne suis pas du tout d’accord. Quand tu es sur le circuit, tu as très faim, insiste le natif de Marbella. Tu sais que si tu restes sur ces circuit (Challenger et Future), tu ne pourras pas vivre du tennis. Il y a beaucoup de désespoir. Il faut admirer les ressources qu’il y a sur ces circuits et ce beaucoup de gens parviennent à en tirer. J’ai vu que Dustin Brown avait mis sur Twitter qu’il vivait dans une caravane, j’ai des collègues qui cordent des raquettes tous les jours… Peut-être qu’il (Dominic Thiem) aura vu un joueur comme ça et il pensera qu’ils sont tous pareils, mais je ne partage pas cette opinion. »

L’Espagnol a ensuite mis en avant le travail de l’ombre de Novak Djokovic : « Récemment, Djokovic m’a interrogé sur la situation des joueurs de mon rang. Il s’intéresse beaucoup à ce que vit un joueur de tennis qui n’est pas dans l’élite, en dehors du top 150. J’ai vu qu’il était ouvert et réceptif pour connaître la situation réelle. » Le numéro 1 mondial, membre du conseil des joueurs, avait été l’un des premiers à évoquer la mise en place d’un fonds de soutien.