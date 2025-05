Ancien numéro 3 mondial, Guillermo Coria voit en Carlos Alcaraz quelque chose qu’il ne détecte chez aucun autre joueur du circuit. Bien placé pour en parler au micro de Relevo, celui que l’on surnom­mait autre­fois, « Le Magicien », perçoit en l’Espagnol un génie de l’amortie, provoqué par ce que l’Argentin décrit comme de l’in­cons­cience et avant tout du courage.

« Il a ce courage, cette incons­cience qui fait qu’à 4–4 et 40–40 il peut faire un bon drop shot. Et ce n’est pas quelque chose que n’im­porte qui peut faire. C’est du courage, car vous savez que c’est un très bon joueur. L’avantage de l’amortie, c’est qu’il permet aussi de trans­mettre un signal dans un moment de grande tension. Dans ces moments‐là, beau­coup de joueurs peuvent avoir une faci­lité, parce qu’un bon coup vous enlève la pres­sion, mais pour frapper une amortie dans un moment de grande tension, vous devez avoir beau­coup de sensi­bi­lité dans votre main. Et dans un moment aussi impor­tant, avec autant de nervo­sité, c’est impres­sion­nant ce que vous générez pour votre adversaire. »