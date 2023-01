Très discret dans les médias depuis quelques mois, le célèbre entraî­neur autri­chien, Gunter Bresnik, dont l’as­so­cia­tion avec Gaël Monfils semble toujours d’ac­tua­lité malgré l’inac­ti­vité du Parisien, s’est exprimé sur plusieurs sujets à quelques jours du début de l’Open d’Australie. Et forcé­ment, le nom de Novak Djokovic n’a pas mis long­temps à ressortir.

« L’année 2022 a été marquée par son absence où il lui était en effet interdit d’exercer sa profes­sion. Je ne veux pas juger si c’était juste ou non. En tout cas, il vit pour sa cause, il veut devenir le meilleur joueur de tous les temps. Et c’est déjà l’un des plus grands de tous les temps avec une telle force mentale. De plus, sa cote de popu­la­rité est faible, et il veut vrai­ment changer cela. »