Présent cette semaine sur l’ATP 500 de Hambourg, sur terre battue, pour préparer les Jeux olym­piques de Paris (à partir du 27 juillet), Holger Rune s’est présenté en confé­rence de presse après sa victoire face à Fabian Marozsan au premier tour (6−4, 6–4).

Interrogé sur la récente victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon et plus globa­le­ment sur sa progres­sion plus lente par rapport à l’Espagnol et à Jannik Sinner, le Danois ne veut s’af­foler et entend bien s’ins­pirer d’eux.

« Je continue bien sûr à espérer que je pourrai atteindre un jour ce niveau incroyable. Ce que Carlos réalise actuel­le­ment est immense et on ne peut que l’en féli­citer. Bien sûr, cela me motive à travailler jour après jour pour atteindre ces sphères. Mais je ne regarde que mon propre déve­lop­pe­ment, car c’est le seul que je peux influencer. »