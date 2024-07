À l’instar de Toni Nadal, Andy Roddick a eu du mal à comprendre la tactique de Novak Djokovic lors de sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon.

Dans le dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, L’ancien numéro 1 mondial, après avoir expliqué que Carlos Alcaraz était déjà une légende du tennis, s’est inter­rogé sur les choix du Serbe lors de cette rencontre où il a été large­ment dominé.

« Il y a quelque chose qui m’a un peu surpris avec Novak. Déjà, il est plus intel­li­gent que je ne le serai jamais dans ce jeu, donc vous ne vous posez pas de ques­tions, vous vous demandez juste quels sont les facteurs qui ont conduit à la déci­sion de jouer d’une certaine manière. Novak est passé maître dans l’art de prolonger les points, de vous forcer à atta­quer dans des posi­tions diffi­ciles. Pendant la finale, j’ai eu l’im­pres­sion que Novak était pressé de se sortir de cette situa­tion, que ce soit au service et à la volée. Je ne comprends pas très bien ce qu’il a voulu faire, peut‐être que sa lecture des premiers points a été influencée. Il y a évidem­ment son problème au genou, il doit savoir quelque chose que nous ne savons pas. J’ai été surpris par la rapi­dité avec laquelle il a opté pour ce style de jeu agressif. Je n’ai pas été gêné par son début de match mais par le fait de réaliser des coups au hasard très, très tôt dans les rallyes, de manière très agres­sive, sans vouloir changer la direc­tion du rallye. Je suis surpris qu’il n’ait pas mis plus de volume sur le revers de Carlos. »