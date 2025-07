Ancien 3e joueur mondial, coach de Roger Federer et désor­mais respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic a accordé il y a quelques jours une inter­view au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger.

Interrogé notam­ment sur la finale excep­tion­nelle de Roland‐Garros remportée par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, le Croate en a profité pour répondre à John McEnroe qui avait affirmé après la rencontre que les deux fina­listes seraient favoris pour battre Nadal à son meilleur niveau.

« C’était une bonne finale. Une très, très, très bonne finale. Et la drama­turgie était parfaite avec les balles de match sauvées. Mais les gens exagèrent toujours. John McEnroe a dit que Nadal n’au­rait eu aucune chance contre ces garçons. C’est n’im­porte quoi. Nous n’avons pas encore vu le meilleur d’Alcaraz et de Sinner. Ils ont encore une grande marge de progres­sion. La géné­ra­tion suivante est toujours meilleure que la précé­dente. Mais je ne pense pas qu’ils soient déjà plus avancés. Je regarde parfois des matches de 2005, 2008, 2012, 2015 de Roger et Rafa. C’était déjà du tennis incroyable. »