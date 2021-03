Après avoir battu le fameux record de Roger Federer et ses 310 semaines en tête du clas­se­ment ATP, Novak Djokovic, actuel­le­ment à 312, peut‐il viser celui de Steffi Graf avec pas moins de 372 semaines en tant que numéro 1 mondial ? Selon son entraî­neur croate, Goran Ivanisevic, tout est possible.

« S’il est en bonne santé, s’il a l’es­prit clair, comme il l’était en Australie, et qu’il sait ce qu’il veut faire, le ciel est sa seule limite », a déclaré Ivanisevic au cours d’un podcast. « Comme je l’ai déjà dit : Steffi Graf, 372 semaines, vous savez… tout est possible. Le plus impor­tant est qu’il soit en bonne santé, ensuite nous verrons ce qui va se passer. »