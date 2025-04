Ami de longue date et récent spar­ring partner de Jannik Sinner à Monte‐Carlo à l’oc­ca­sion de sa reprise offi­cielle de l’en­traî­ne­ment, Jack Draper s’est rangé du côté de l’Italien lors d’une inter­view accordée au Guardian, concer­nant un défer­le­ment de haine injus­tifié selon lui.

Pour rappel, le numéro 1 mondial a été suspendu en février pour une durée de trois mois par l’Agence Mondiale Anti‐Dopage (AMA) à l’issue de deux contrôles révélés posi­tifs, lui permet­tant de faire son grand retour à Rome avant de disputer Roland Garros en mai prochain, une déci­sion large­ment controversée.

« Quand les gens posent des ques­tions sur Jannik, je dis la vérité. Je pense que c’est une personne vrai­ment authen­tique et gentille et en plus de cela, c’est un joueur incroyable. Dans cette situa­tion, je suis sûr qu’il n’au­rait eu aucune idée de quoi que ce soit. La vie est ainsi faite qu’il y a parfois des erreurs. En ce qui concerne mes senti­ments à son égard, je pense qu’il est impor­tant que les gens sachent et recon­naissent qu’il a un grand cœur et qu’il est un bon être humain. Il ne mérite pas la haine qu’il reçoit. J’ai hâte qu’il revienne sur le circuit, car je pense que sa présence nous a manqué. »