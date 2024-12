Le numéro 1 mondial a donné une belle inter­view à nos confrères de Tennis Magazine. Il évoque notam­ment Novak Djokovic puisque beau­coup d’ob­ser­va­teurs expliquent qu’ils possèdent les mêmes carac­té­ris­tiques. Ce que ne valide pas forcé­ment l’Italien.

« Nous faisons des choses simi­laires sur le terrain, mais nous sommes aussi très diffé­rents. Il est très flexible, élas­tique, constant et solide en tant que joueur. Il a toujours réussi à rester en excel­lente forme physique, même en fin de saison. J’essaie donc de faire plus de drop shots, de faire des services et des volées, de raccourcir les points »