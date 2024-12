Ce lundi 23 décembre, le joueur austra­lien Max Purcell, double vain­queur en Grand Chelem a admis avoir violé les règles anti­do­page. Il a donc accepté une suspen­sion provi­soire en atten­dant son jugement.

Agé de 26 ans, classé 12e en double, a admis avoir violé l’ar­ticle 2.2 du programme anti­do­page du tennis (utili­sa­tion d’une méthode inter­dite) et a demandé une suspen­sion provi­soire le 10 décembre.

Australia’s two‐times Grand Slam doubles cham­pion Max Purcell has elected to take a volun­tary provi­sional suspen­sion under the Tennis Anti‐Doping Programme, the International Tennis Integrity Agency (ITIA) said on Monday. https://t.co/N8gTDqZaSv https://t.co/N8gTDqZaSv