Le cham­pion italien a décidé d’étoffer son team en recru­tant le physio­thé­ra­peute, Alejandro Resnicoff. Ce nouveau membre devrait être présent dès la tournée asiatique.

Réputé sur le circuit ATP, l’Argentin Resnicoff a travaillé avec de nombreux joueurs lors des matchs mascu­lins au cours des 15 dernières années et est l’ac­tuel direc­teur des services médi­caux de l’ATP.

🚨 It’s offi­cial 🚨



Alejandro Resnicoff is now part of Team Sinner. Confirmed by @paolobertolucci , the Argentinian physio­the­ra­pist offi­cially joins Jannik’s camp — a fresh face as the season enters its final stretch. pic.twitter.com/qWk4ZKVnAv — The Sinner Times (@sinnertimes) September 20, 2025

Resnicoff avait aussi déjà travaillé avec Sinner à Wimbledon en 2023, lorsque l’Italien avait atteint sa première demi‐finale en Grand Chelem. Ce choix confirme que Jannik veut toujours progresser dans tous les domaines qui consti­tuent les atouts d’un cham­pion de tennis.