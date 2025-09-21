AccueilATPJannik Sinner fait un nouveau choix très fort concernant son staff
Le cham­pion italien a décidé d’étoffer son team en recru­tant le physio­thé­ra­peute, Alejandro Resnicoff. Ce nouveau membre devrait être présent dès la tournée asiatique.

Réputé sur le circuit ATP, l’Argentin Resnicoff a travaillé avec de nombreux joueurs lors des matchs mascu­lins au cours des 15 dernières années et est l’ac­tuel direc­teur des services médi­caux de l’ATP. 

Resnicoff avait aussi déjà travaillé avec Sinner à Wimbledon en 2023, lorsque l’Italien avait atteint sa première demi‐finale en Grand Chelem. Ce choix confirme que Jannik veut toujours progresser dans tous les domaines qui consti­tuent les atouts d’un cham­pion de tennis.

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 12:50

