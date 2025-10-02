Visiblement les « symboles » ne comptent pas beau­coup pour l’Italien qui a fait une vraie révé­la­tion concer­nant les trophées qu’il accu­mule depuis que sa carrière a pris de l’ampleur.

Jannik Sinner says he keeps all of his trophies at his parents’ house



“You’re buil­ding up quite a collec­tion of trophies. This has to be probably one of the biggest ones in size that you’ve won. Where do you put the trophies?”



Jannik : “In my parents’ place always. My

apart­ment… pic.twitter.com/Xm1XP9vjLZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 1, 2025

Si Carlos tente de les placer dans sa chambre à Murcie en atten­dant mieux, Jannik a déjà trouvé une solu­tion puis­qu’il a décidé de les « donner » à ses parents qui ont plus de place dans la maison familiale.

« Mes trophées sont toujours chez mes parents. Mon appar­te­ment est assez petit, donc il n’y a pas beau­coup de place »