Visiblement les « symboles » ne comptent pas beaucoup pour l’Italien qui a fait une vraie révélation concernant les trophées qu’il accumule depuis que sa carrière a pris de l’ampleur.
Jannik Sinner says he keeps all of his trophies at his parents’ house— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 1, 2025
“You’re building up quite a collection of trophies. This has to be probably one of the biggest ones in size that you’ve won. Where do you put the trophies?”
Jannik : “In my parents’ place always. My
apartment… pic.twitter.com/Xm1XP9vjLZ
Si Carlos tente de les placer dans sa chambre à Murcie en attendant mieux, Jannik a déjà trouvé une solution puisqu’il a décidé de les « donner » à ses parents qui ont plus de place dans la maison familiale.
« Mes trophées sont toujours chez mes parents. Mon appartement est assez petit, donc il n’y a pas beaucoup de place »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 09:09