Jannik Sinner : « Mon appar­te­ment est vrai­ment trop petit pour mes trophées »

Par Jean Muller

Visiblement les « symboles » ne comptent pas beau­coup pour l’Italien qui a fait une vraie révé­la­tion concer­nant les trophées qu’il accu­mule depuis que sa carrière a pris de l’ampleur.

Si Carlos tente de les placer dans sa chambre à Murcie en atten­dant mieux, Jannik a déjà trouvé une solu­tion puis­qu’il a décidé de les « donner » à ses parents qui ont plus de place dans la maison familiale.

« Mes trophées sont toujours chez mes parents. Mon appar­te­ment est assez petit, donc il n’y a pas beau­coup de place »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 09:09

