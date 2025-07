Interrogé par CNBC après son sacre à Wimbledon, Jannik Sinner a refusé de comparer sa riva­lité avec Carlos Alcaraz et celles entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour le numéro 1 mondial, c’est encore trop tôt.

« Je ne pense pas que l’on puisse comparer. Ils l’ont fait pendant 15 ans, nous depuis quelques années, voyons si nous pouvons faire la même chose. Mais entre nous, il y a du respect et même en dehors du terrain, nous sommes amis. Tout grand joueur a besoin de quel­qu’un qui le pousse à dépasser ses limites et c’est le cas pour nous. Nous nous connais­sons égale­ment au niveau de l’équipe et c’est ce qui fait la différence. »