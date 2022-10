Absent du circuit depuis plus d’un an et une défaite face à Berrettini au premier tour de l’US Open 2021, Jérémy Chardy, opéré du genou en juin dernier, a donné de ses nouvelles lors d’une inter­view pour la FFT avec Émilie Loit.

« Déjà, il y a un côté qui est un peu diffi­cile, j’en avais avais parlé avec Roger Federer, parce que quand je me suis fait opérer, il m’a appelé, car pour l’ins­tant je fais ma réédu­ca­tion, mais tant que je n’ai pas rejoué, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer ou pas. C’est le truc qui est un peu dur menta­le­ment, c’est de se dire, ‘je fais tout sérieu­se­ment, je fais ma réédu­ca­tion et peut‐être que je vais être déçu à la fin que je ne pour­rais pas rejouer’. Ça, c’est le point d’in­ter­ro­ga­tion qui est diffi­cile. Après, oui, je vais essayer de rejouer, cela va faire un an et demi que je n’ai pas joué donc du coup, je ne sais pas trop où j’en suis. Physiquement, c’est sûr que je ne suis pas au top ? Tennistiquement, cela doit faire six ou sept mois que je n’ai pas tapé dans une balle. Ça va prendre du temps mais j’ai juste envie de finir en me faisant plaisir, envie de bien m’en­traîner, d’ar­river compé­titif et de faire des beaux tour­nois. Combien de tour­nois de il me reste à jouer ? J’en ai aucune idée mais j’ai juste envie de finir en prenant du plaisir. Je fais ce depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été très sérieux dans ma carrière, et j’ai juste envie de finir sur le court et pas à l’hôpital. »