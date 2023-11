Alors que la République Tchèque doit affronter ce mercredi, à Malaga, l’Australie en quarts de finale de la Coupe Davis, son leader, Jiri Lehecka, a notam­ment été inter­rogé sur Novak Djokovic lors de la tradi­tion­nelle confé­rence de presse d’avant tournoi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 31e mondial est plus qu’ad­mi­ratif de son collègue serbe.

« Novak Djokovic est le meilleur. Il a encore prouvé qu’a­voir 36 ans et comme en avoir 26. Il nous montre que, si l’on fait les choses correc­te­ment, on peut être le meilleur joueur du monde, même à son âge. Ses résul­tats sont extra­or­di­naires, incroyables. Il est un grand héros pour moi dans presque tout ce qu’il fait, et aussi pour le reste des joueurs de tennis, nous pouvons le prendre comme exemple, nous pouvons apprendre de lui, même si chaque joueur est différent. »