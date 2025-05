Roger Federer n’a pas traîné pour lancer Joao Fonseca dans le grand bain de sa Laver Cup, dont l’édi­tion 2025 aura lieu du 19 au 21 septembre à San Francisco.

Le Brésilien de 18 ans, spon­so­risé par la marque ON dont Roger est action­naire, fera donc bien partie de la Team World aux côtés de Taylor Fritz, Tommy Paul et Ben Shelton.

