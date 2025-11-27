Auteur d’une très belle saison 2025 où il a atteint la 24e place mondiale et décroché le plus grand titre de sa jeune carrière sur l’ATP 500 de Bâle, Joao Fonseca est revenu ses progrès dans une récente inter­view pour ESPN.

Également inter­rogé sur sa rela­tion avec les autres joueurs du circuit, dont les membres de sa propre équipe sur la Laver Cup, le Brésilien a évoqué celle avec l’Américain, Taylor Fritz.

« Je ne connais­sais pas très bien Fritz, mais nous sommes devenus de très bons amis. Fritz était quel­qu’un qui, lorsque je le croi­sais dans les vestiaires ou ailleurs, ne me disait même pas bonjour. Il était beau­coup plus timide, il ne me parlait pas, mais main­te­nant, après la Laver Cup, nous discu­tons sur WhatsApp. Il m’a féli­cité après [ma victoire à] Bâle, alors on discute de temps en temps, ce qui était assez inat­tendu pour moi, car on ne s’était jamais vrai­ment parlé aupa­ra­vant et on a fini par devenir de très bons amis. J’avais une excel­lente rela­tion avec tous les membres de l’équipe. »