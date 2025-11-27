Auteur d’une très belle saison 2025 où il a atteint la 24e place mondiale et décroché le plus grand titre de sa jeune carrière sur l’ATP 500 de Bâle, Joao Fonseca est revenu ses progrès dans une récente interview pour ESPN.
Également interrogé sur sa relation avec les autres joueurs du circuit, dont les membres de sa propre équipe sur la Laver Cup, le Brésilien a évoqué celle avec l’Américain, Taylor Fritz.
« Je ne connaissais pas très bien Fritz, mais nous sommes devenus de très bons amis. Fritz était quelqu’un qui, lorsque je le croisais dans les vestiaires ou ailleurs, ne me disait même pas bonjour. Il était beaucoup plus timide, il ne me parlait pas, mais maintenant, après la Laver Cup, nous discutons sur WhatsApp. Il m’a félicité après [ma victoire à] Bâle, alors on discute de temps en temps, ce qui était assez inattendu pour moi, car on ne s’était jamais vraiment parlé auparavant et on a fini par devenir de très bons amis. J’avais une excellente relation avec tous les membres de l’équipe. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 14:14