AccueilInsoliteJohn Isner sur Federer, imité par Alcaraz : "Je n'arrive pas à...
InsoliteATP

John Isner sur Federer, imité par Alcaraz : « Je n’ar­rive pas à croire que je vais dire ça, mais Roger n’a pas fait du bon travail. C’est horrible »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1268

Après son nouveau sacre à l’US Open, son sixième en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a changé de look en adop­tant une tein­ture blonde.

Plusieurs joueurs avant lui avaient déjà tenté cette coupe de cheveux, notam­ment Roger Federer en début de carrière. Sans grande réus­site selon John Isner ! 

« Vous savez quoi ? Je n’ar­rive pas à croire que je vais dire ça, mais Federer n’a pas fait du bon travail avec cette coupe de cheveux. Je peux le dire ? C’est horrible », s’est moqué le géant améri­cain dans le podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Sportskeeda.

Federer ne devrait pas en vouloir à Isner !

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 19:11

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Yannick Noah, inter­rogé sur Alcaraz et Sinner : « Quand je revois des images de ma finale à Roland‐Garros, ou même d’autres matchs, je me dis que c’est un autre niveau »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.