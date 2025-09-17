Après son nouveau sacre à l’US Open, son sixième en Grand Chelem à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz a changé de look en adop­tant une tein­ture blonde.

Plusieurs joueurs avant lui avaient déjà tenté cette coupe de cheveux, notam­ment Roger Federer en début de carrière. Sans grande réus­site selon John Isner !

« Vous savez quoi ? Je n’ar­rive pas à croire que je vais dire ça, mais Federer n’a pas fait du bon travail avec cette coupe de cheveux. Je peux le dire ? C’est horrible », s’est moqué le géant améri­cain dans le podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Sportskeeda.

We’ve had Blonde Casper, Blonde Federer… and now Blonde Fognini pic.twitter.com/E6JkAPTVNR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2024

Federer ne devrait pas en vouloir à Isner !