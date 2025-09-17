Après son nouveau sacre à l’US Open, son sixième en Grand Chelem à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz a changé de look en adoptant une teinture blonde.
Plusieurs joueurs avant lui avaient déjà tenté cette coupe de cheveux, notamment Roger Federer en début de carrière. Sans grande réussite selon John Isner !
« Vous savez quoi ? Je n’arrive pas à croire que je vais dire ça, mais Federer n’a pas fait du bon travail avec cette coupe de cheveux. Je peux le dire ? C’est horrible », s’est moqué le géant américain dans le podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Sportskeeda.
We’ve had Blonde Casper, Blonde Federer… and now Blonde Fognini pic.twitter.com/E6JkAPTVNR— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2024
Federer ne devrait pas en vouloir à Isner !
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 19:11