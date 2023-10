Quelques jours après être passé à deux points d’un premier titre ATP face à Gaël Monfils en finale du tournoi de Stockholm (250), Pavel Kotov, dans des propos rapportés par la presse russe, est revenu sur les circons­tances de cette défaite où il a été rattrapé par son gros manque d’ex­pé­rience comparé à celle du Français.

« Gaël Monfils est très expé­ri­menté, il est sur le circuit depuis de nombreuses années, donc il n’y a rien de surna­turel dans cette défaite. Pendant tout le premier set et jusqu’à la fin du deuxième, Gaël pouvait à peine marcher entre les points et se pliait en deux. Et d’un coup, il s’est mis à courir, en faisant des accé­lé­ra­tions dans toutes les sans. Je me suis rendu compte qu’il était prêt à courir encore et encore, prêt à se donner à 100 % pour gagner ce match. De tels chan­ge­ments au cours du match n’étaient pas surpre­nants. C’est un joueur qui aime renvoyer la balle, qui aime jouer pour le public. Avant le match, nous savions que quelque chose comme cela pouvait se produire. J’étais prêt. »