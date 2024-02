Nick Kyrgios n’est toujours pas prêt à faire son retour sur le circuit, même si l’Australien y travaille, comme il l’a montré récem­ment.

En atten­dant, l’an­cien fina­liste de Wimbledon continue ses émis­sions ‘Good trouble with Nick Kyrgios’, dans lesquelles il s’ouvre plus que jamais sur lui‐même et sa vie personnelle.

Dans un épisode récent, Kyrgios a expliqué comment le fait de se conformer aux autres joueurs de tennis l’avait empêché d’être heureux pendant de nombreuses années.

« Plus j’al­lais à contre‐courant, plus j’étais normal et consi­déré comme bien élevé ou comme un bon joueur, classe, pas brutal. J’étais juste un joueur de tennis normal qui ne pouvait s’empêcher d’aller à contre‐courant. J’ai donc passé toute ma vie à essayer d’être quelque chose que je ne suis pas, c’est‐à‐dire un joueur de tennis chic et un vrai gent­leman, ce que je suis, mais pas sur le court. C’est comme si j’al­lais contre ce que j’étais vrai­ment, mais quand j’ai commencé à être moi‐même, j’ai enfin trouvé le bonheur. »