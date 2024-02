Nick Kyrgios a été beau­coup vu dans les médias ces dernières semaines. Et pour cause, l’Australien était commen­ta­teur chez Eurosport pendant l’Open d’Australie, et il a en paral­lèle lancé son émis­sion ‘Good trouble with Nick Kyrgios’.

Mais le fina­liste de Wimbledon 2022 compte bien reprendre du service en tant que joueur dans un futur proche, comme le montre une vidéo de lui travaillant dur à la salle de sport, publiée récem­ment sur les réseaux sociaux.

🤳 Nick Kyrgios 🇦🇺 se prépare à faire son retour cette saison : « Ce n’est pas terminé…Encore un dernier chapitre » pic.twitter.com/EqZWadUP5c — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 10, 2024

« Ce n’est pas terminé…Encore un dernier chapitre. », a ajouté Kyrgios.