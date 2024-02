Depuis la sortie de Stefanos Tsitsipas du top 10 mondial, les admi­ra­teurs de revers à une main sont en deuil, puisque c’est la première fois dans l’his­toire du clas­se­ment ATP que ce coup n’est pas repré­senté dans le top 10.

Beaucoup de joueurs et de person­na­lités du monde du tennis se sont empa­rées du sujet, et c’est désor­mais au tour de Patrick Mouratoglou, dans une inter­view pour Tennis Majors, de donner son avis sur l’avenir du revers à une main.

« Je pense que Dimitrov peut défi­ni­ti­ve­ment revenir dans le top dix, il est très proche. Stefanos Tsitsipas sort du top dix pour la première fois en cinq ans mais il sera de retour bientôt, j’en suis sûr. Mais c’est juste un message que nous devons entendre. Il faut comprendre qu’au­jourd’hui, jouer avec un revers à une main est une diffi­culté supplé­men­taire pour atteindre le plus haut niveau. Ca ne veut pas dire que c’est impos­sible, mais ce sera plus compliqué. Après tout, Roger Federer a gagné 20 Grand Chelem avec un revers à une main, et un peu plus récem­ment Wawrinka en a gagné trois. »