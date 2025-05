Directeur de l’ATP 250 de Kitzbühel et présent aux réunions annuelles des direc­teurs des tour­nois ATP à Madrid, Alex Antonitsch a affirmé dans une inter­view accordée à Tennis.net que le tennis va mal.

S’il évoque des problèmes sur le plan orga­ni­sa­tionnel, l’an­cien joueur profes­sionnel met le doigt sur la forme actuelle de Novak Djokovic, et s’in­quiète de savoir si le Serbe parti­ci­pera bel et bien au Grand Chelem Français.

« Je ne suis même pas sûr qu’il joue à Paris. Ce qui m’a un peu irrité dans ce match, ce n’est pas le fait qu’il perde. Mais la façon dont il l’a fait. C’était comme si il accep­tait la défaite. Et une chose est parfai­te­ment claire : la majo­rité des joueurs a perdu un peu de respect. Alejandro Tabilo, Matteo Arnaldi – de grands joueurs, sans aucun doute. Mais le mythe Djokovic, lui, s’est perdu. D’un autre côté, nous ne devons pas oublier : Djokovic était en finale à Miami et n’a joué que six tour­nois au total. Mais il a été en demi‐finale de l’Open d’Australie, où il a dû aban­donner. Sinon, quatre premiers tours. C’est vrai­ment amer. Je pense que s’il joue à Paris, il prendra aussi un tournoi avant. Mais c’est un grand point d’interrogation. »