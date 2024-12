Invité à se prononcer sur les propos incen­diaires de Nick Kyrgios concer­nant un éven­tuel affron­te­ment face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie, la Britannique et ancienne 27e joueuse mondiale, Laura Robson, consul­tante pour Eurosport, a fait part de son désac­cord avec l’Australien même si elle estime que ce duel aurait de l’in­térêt d’un point de vue sportif.

« Je veux dire que ce n’est pas une surprise que Nick ait des opinions, et il a le droit d’avoir ses senti­ments, mais ce ne sont pas les miennes. Mais Nick a son opinion et cela rendra certai­ne­ment les choses plus inté­res­santes, peut‐être plus épicées, s’ils devaient jouer l’un contre l’autre. Mais je pense que sur le terrain, la situa­tion est diffé­rente. J’imagine que beau­coup de ces discus­sions dispa­raî­tront s’ils finissent par jouer l’un contre l’autre. »